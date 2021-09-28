Венгрия вызывает украинского посла из-за критики соглашения с "Газпромом": реакция МИД Украины

На днях Венгрия подписала контракт с российским "Газпромом" по поставкам газа в обход Украины, Киев пообещал ответ на такой удар. После этого стало известно, что Будапешт вызывает украинского посла. Министерство иностранных дел Украины заявило об аналогичном шаге.

Глава Министерства иностранных дел Венгрии резко отреагировал на критику Украиной соглашения Венгрии и "Газпрома".

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Венгрия вызывает посла Украины

Позицию Украины Сиярто считает "серьезным нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности Венгрии".

Этот шаг недружественный после множества субсидий (вентиляторы, медицинское оборудование, уход за солдатами, отдых детей, финансирование инвестиций), которые Украина получила от нас,

– написал министр.

Он добавил, что в связи с этим Венгрия вызывает посла Украины в МИД.

Реакция МИД Украины на вызов посла

Министерство иностранных дел Украины в ответ пригласил посла Венгрии в Киеве, чтобы донести ему "украинскую принципиальную позицию".

Транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы, а новое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинского-венгерским отношениям,

– отметили в МИД.

В ведомстве добавили, что украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов.

Соглашение Венгрии и Газпрома и реакция Украины: коротко

27 сентября стало известно, что Венгрия подписала с российским "Газпромом" контракт на поставку газа в обход Украины. Срок договора – 15 лет.

В Украине такой шаг восприняли как "необоснованное решение в угоду Кремлю и в ущерб украинскому-венгерским отношениям". Украинская сторона обратится в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

В то же время Сийярто заявил, что "политическими заявлениями дома не обогреешь". И что Украине во внутренние дела Венгрии вмешиваться не стоит.

А глава иностранного ведомства Украины Дмитрий Кулеба назвал соглашение ударом по Украине. Он добавил, что Киев уже отложил заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества с Венгрией. И этот шаг в ответ не будет последним.

Отрывок сообщения Петера Сиярто:

Я глубоко огорчен решением правительства Украины о нападении на этот контракт в Еврокомиссии. Поэтому давайте быстро уточним несколько вещей:

1. Украинцы не имеют ничего общего с тем, с кем мы согласны.

2. Считаем грубым нарушением интересов нашего суверенитета и национальной безопасности, они хотят помешать безопасному газоснабжению нашей страны, обогреву домов венгров и эксплуатации промышленности.

3. Этот ход недружественный после всей поддержки (вентиляторы, медицинское оборудование, военная помощь, детские каникулы, финансирование инвестиций), которую Украина получила от нас.

Сегодня вызываем украинского посла в МИД.