"Деньги все равно будут": Кулеба прокомментировал вето Орбана на помощь Украине

Европейский Союз будет оказывать финансовую и макрофинансовую поддержку Украине. Это будет происходить даже несмотря на то, что Венгрия заблокировала пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро.

Венгрия наложила вето на принятие бюджетного решения ЕС, включающего среднесрочную программу помощи Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Орбана.

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Реакция Кулебы

Дмитрий Кулеба заверил, что, несмотря на такие действия Орбана, деньги все же будут и это не стоит подвергать сомнениям. Он отметил продолжение финансовой и макрофинансовой поддержки со стороны ЕС.

Глава МИД Украины подчеркнул, что есть вопрос только в том, будет ли это консенсусная программа, которую утвердят все государства-члены Европейского Союза, и Венгрия в том числе будет туда вкладывать свою долю, или это будет программа, утвержденная отдельно без Венгрии.

По словам Кулебы, поскольку единство ЕС – источник их силы, они до последнего будут пытаться запустить программу консенсуса.

Но если все-таки Виктор Орбан упрется в этот вопрос, то есть 100% понимание, как запустить эту программу без консенсуса. Те государства, которые готовы вкладывать деньги, создадут коалицию и будут через механизмы ЕС давать их Украине. Это не затянется, условно говоря, к лету следующего года. Это будет в начале года,

– объяснил глава украинского МИД.

Министр также уточнил, что речь идет о тех же 50 миллиардах евро. Он отметил, что в настоящее время сама сумма остается неизменной.

Что этому предшествовало: коротко