МИД отреагировал на жесткое задержание украинского экс-дипломата в Будапеште

В субботу, 10 мая, в центре Будапешта венгерские силовики задержали бывшего украинского дипломата Сергея Александрова. Украина назвала это "охотой на ведьм".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

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Что в МИД говорят о задержании Александрова

Так, через несколько часов после инцидента Георгий Тихий лаконично прокомментировал задержание гражданина Украины в центре Будапешта.

Когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм. Венгерским властям давно пора положить конец бессмысленной антиукраинской истерии,

– указал он.

Заметим, что задержанный в Будапеште оказался бывшим первым секретарем посольства Украины – Сергеем Александровым. Сейчас он находился в стране как обычный гражданский.