10 мая, 21:15
МИД отреагировал на жесткое задержание украинского экс-дипломата в Будапеште
Основні тези
- В Будапеште венгерские силовики задержали бывшего украинского дипломата Сергея Александрова, что вызвало реакцию Украины.
- МИД Украины назвал задержание "охотой на ведьм" и призвал Венгрию прекратить антиукраинскую истерию.
В субботу, 10 мая, в центре Будапешта венгерские силовики задержали бывшего украинского дипломата Сергея Александрова. Украина назвала это "охотой на ведьм".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.
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Что в МИД говорят о задержании Александрова
Так, через несколько часов после инцидента Георгий Тихий лаконично прокомментировал задержание гражданина Украины в центре Будапешта.
Когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм. Венгерским властям давно пора положить конец бессмысленной антиукраинской истерии,
– указал он.
Заметим, что задержанный в Будапеште оказался бывшим первым секретарем посольства Украины – Сергеем Александровым. Сейчас он находился в стране как обычный гражданский.
Правительство Венгрии сообщило, что украинскому экс-дипломату выдали запрет на въезд и проживание из-за якобы шпионской деятельности. Будапешт убеждает, что Александров работал в стране под дипломатическим прикрытием. Решение о депортации украинца приняли той же ночью.
Днем ранее Венгрия выдворила двух действующих украинских дипломатов – их также обвинили в шпионаже. Вероятно, действия Будапешта стали ответом на разоблачение сотрудниками СБУ своей агентурной сети, которая действовала на Закарпатье.