В комитете Совета по нацбезопасности отреагировали на угрозы Кремля ударить по админзданиям

Россия снова угрожает Украине ударить по админзданиям. В комитете Совета по национальной безопасности уже отреагировали на это.

В Киеве планируют еще больше усилить оборону неба. Об этом заявил член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире "Радио Свобода".

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Как Украина реагирует на угрозы Кремля

По словам Вениславского, усилия по прикрытию неба над Киевом будут только наращиваться, поскольку столица имеет важное символическое значение для граждан Украины и психологическое значение для россиян.

Поэтому они, безусловно, будут пытаться наносить такие удары. Быть уверенными, что они не принесут результата, мы не можем. Но то, что мы к этому готовы, так это точно,

– подчеркнул Вениславский.

Отмечается, что террористы уже не раз пытались атаковать правительственный квартал Киева и давно обстреливают административные здания. Среди них – Харьковская и Николаевская облгосадминистрации.

"И правительственный квартал был под прицелом. И благодаря умелым усилиям наших войск противовоздушной обороны Воздушных сил, правительственные здания не пострадали. Но то, что они были объектами атак, в этом сомнений нет, кажется, ни у кого", – подчеркнул Вениславский.

Кстати, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк назвал "атаку беспилотников" на Кремль инсценировкой. Он призвал правильно расставлять приоритеты.

Подоляк отметил, что есть несколько серьезных признаков инсценировки: это и время появления видео, а также организаторы на лестнице Сенатского дворца. Вместо этого он посоветовал обратить внимание на то, что российская армия убила 23 гражданских в Херсоне и разместила взрывчатку на ЗАЭС.

Что известно об угрозах Кремля