Вениславский озвучил главную задачу ВСУ на сегодня

Вооруженные Силы Украины знают, как освобождать захваченные россиянами территории. Однако сейчас главная задача – отбросить врага с Востока.

Об этом в эфире 24 канала рассказал член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. В то же время он рассказал, на что сейчас надеется враг.

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"Первая задача (ВСУ – 24 канал) – это не допустить реализации планов россиян на Востоке, в Донецкой и Луганской областях, а затем уже освобождать другие территории Украины", – сказал Федор Вениславский.

Какое задание ставит перед собой враг

В ответ на вопрос о том, куда россияне хотят продвигаться, он сказал: "Первая главная задача – это окружение наших сил по Оперативно-тактической группировке "Восток" – это бывшая зона Операции Объединенных Сил".

По словам члена комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне, россияне пытаются продвинуться в направлении Северодонецка и Попасной, атаковать в направлении Барвенкового и Славянска.

Вениславский сообщил, что со стороны Изюма оккупанты сосредоточили достаточно мощные группировки. Подтягивают резервы из Белгородской области, где, по данным разведки, имеют несколько БТГ, которые могут быть заведены на территорию Украины.

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"Они сейчас пытаются приложить максимум усилий для того, чтобы оцепить нашу Оперативно-тактическую группировку "Восток" и достичь задачи выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Но им это не удается", – заявил Федор Вениславский.

Последние события в Изюме и других направлениях свидетельствуют о том, что в своих планах по Востоку Украины оккупанты не добьются успеха.

Ситуация на Востоке Украины: последние новости

Владимир Зеленский 1 мая подтвердил, что началась эвакуация гражданских из "Азовстали" в Мариуполе. Оттуда вывезли около сотни человек.

Враг продолжает наступать в Восточной операционной зоне. В то же время, на оккупированных территориях Донбасса россияне даже отменили медосмотр для "призывников".

Из-за российских обстрелов украинского города Доброполье в Донецкой области пострадали трое маленьких детей.

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