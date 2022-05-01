Про це в ефірі 24 каналу розповів член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Водночас він розповів, на що зараз сподівається ворог.

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"Перша задача (ЗСУ – 24 канал) – це не допустити реалізації планів росіян на Сході, в Донецькій та Луганській областях, а потім вже визволяти інші території України", – сказав Федір Веніславський.

Яке завдання ставить перед собою ворог

У відповідь на питання про те, куди росіяни хочуть просуватись, він сказав: "Перша головна задача – це оточення наших сил з Оперативно-тактичного угруповання "Схід" – це колишня зона Операції Об'єднаних Сил".

За словами члена комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони, росіяни намагаються просунутись у напрямку Сєвєродонецька та Попасної, атакувати у напрямку Барвінкового та Слов'янська.

Веніславський повідомив, що з боку Ізюма окупанти зосередили достатньо потужні угруповання. Підтягують резерви з Бєлгородської області, де за даними розвідки, мають кілька БТГ, які можуть бути заведені на територію України.

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"Вони зараз намагаються докласти максимум зусиль для того, щоб оточити наше Оперативно-тактичне угруповання "Схід" і досягти задачі виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Але їм це не вдається", – заявив Федір Веніславський.

Останні події в Ізюмі та на інших напрямках свідчать про те, що у своїх планах щодо Сходу України окупанти не досягнуть успіху.

Ситуація на Сході України: останні новини

Володимир Зеленський 1 травня підтвердив, що почалася евакуація цивільних з "Азовсталі" в Маріуполі. Звідти вивезли приблизно сотню людей.

Ворог продовжує наступати у Східній операційній зоні. Водночас на окупованих територіях Донбасу росіяни навіть скасували медогляд для "призовників".

Через російські обстріли українського міста Добропілля, що на Донеччині, постраждали троє маленьких дітей.

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