Риторика существенно изменится, – Вениславский о позиции Коломойского по закону об олигархах

Игорь Коломойский может попасть в официальный реестр олигархов. Сейчас он совсем не боится такой ситуации.

Но, вероятно, его риторика вскоре изменится. Такое мнение в программе "Первые лица" на 24 канале высказал представитель Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский.

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Вениславский: смелые и ироничные заявления звучали всегда

"Такие смелые и ироничные заявления звучали всегда, но когда предусмотренный законом механизм начнет реально действовать, то риторика Коломойского и других лиц, которые точно являются олигархами, существенно изменится", – отметил Вениславский.

Чем важен закон о статусе олигарха

В начале июня Коломойский заявил , что морально готов к попаданию в реестр олигархов. В то же время он сказал, что не хочет быть там один.

По его словам, соответствующий законопроект будет предусматривать ответственность политиков за недекларирование связей с олигархами. "Это закон, который унормирует медийную составляющую деятельности олигархов, чтобы они не имели возможности через СМИ "зомбировать" граждан или формировать общественное мнение", – отметил представитель в КСУ.

Что такое закон О статусе олигарха?

Проект закона инициировал президент Украины Владимир Зеленский, его предварительно Проект закона инициировал президент Украины Владимир Зеленский, его предварительно поддержала Верховная Рада. За документ, вероятно, проголосуют уже осенью 2021 года.

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