Вице-президент Еврокомиссии приехала в Киев: она планирует обсуждать вступление Украины в ЕС

Вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по ценностям и прозрачности Вера Юрова 27 ноября прибыла в Киев. Здесь она обсудила с украинскими парламентариями процесс вступления Украины в ЕС.

Кроме того, европейская чиновница также посетила Верховную Раду. Об этом Вера Юрова написала в соцсети Х, ранее известной как твиттер, передает 24 Канал.

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Юрова в своем посту напомнила, что Европейская комиссия рекомендовала Киеву работать до марта 2024 года над четырьмя приоритетами реформ. В частности, это борьба с коррупцией, деолигархизация, регулирование лоббирования и закон о национальных меньшинствах.

Качество и скорость имеют значение. Имела честь обсудить вступление Украины в ЕС с представителями всех политических групп Верховной Рады,

– сказала она.

Вера Юрова побывала в Верховной Раде / Фото с аккаунта Веры Юровой в соцсети Х

До этого вице-президент Еврокомиссии выложила пост, в котором отметила, что рада тому, что приехала в Киев. Она подчеркнула, что планирует обсудить инициативы Украины по вопросам расширения, особенно в сфере борьбы с коррупцией.

"Мы будем поддерживать Украину столько и так долго, сколько потребуется", – написала Юрова.

Вера Юрова прибыла в Киев / Фото с аккаунта Веры Юровой в соцсети Х

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