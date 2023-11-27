Вице-президент Еврокомиссии приехала в Киев: она планирует обсуждать вступление Украины в ЕС
Источник:Вера Юрова
Вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по ценностям и прозрачности Вера Юрова 27 ноября прибыла в Киев. Здесь она обсудила с украинскими парламентариями процесс вступления Украины в ЕС.
Кроме того, европейская чиновница также посетила Верховную Раду. Об этом Вера Юрова написала в соцсети Х, ранее известной как твиттер, передает 24 Канал.
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Вице-президент Еврокомиссии уже в Киеве
Юрова в своем посту напомнила, что Европейская комиссия рекомендовала Киеву работать до марта 2024 года над четырьмя приоритетами реформ. В частности, это борьба с коррупцией, деолигархизация, регулирование лоббирования и закон о национальных меньшинствах.
Качество и скорость имеют значение. Имела честь обсудить вступление Украины в ЕС с представителями всех политических групп Верховной Рады,
– сказала она.
Вера Юрова побывала в Верховной Раде / Фото с аккаунта Веры Юровой в соцсети Х
До этого вице-президент Еврокомиссии выложила пост, в котором отметила, что рада тому, что приехала в Киев. Она подчеркнула, что планирует обсудить инициативы Украины по вопросам расширения, особенно в сфере борьбы с коррупцией.
"Мы будем поддерживать Украину столько и так долго, сколько потребуется", – написала Юрова.
Вера Юрова прибыла в Киев / Фото с аккаунта Веры Юровой в соцсети Х
Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины
- В Европейской комиссии 8 ноября рекомендовали начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз. Там отметили успех нашего государства в реформах.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила 90% предъявляемых к ней требований. Это касается реформирования системы правосудия, борьбы с коррупцией и контроля над олигархами.
- Следует отметить, что в марте 2024 года будет следующая оценка евроинтеграции Украины. В это время должны принять окончательное решение о начале переговоров.