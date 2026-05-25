Большая российская афера: Украина запустила сайт для разоблачения вербовки иностранцев Россией

Координационный штаб вместе с Министерством иностранных дел Украины запускают информационный ресурс stoprussianrecruiters.org. Он создан для разоблачения российской системы вербовки иностранцев на войну против Украины.

О деталях рассказали в Коордштабе.

Как Россия вербует иностранцев?

Россия все активнее привлекает к войне граждан других стран, в частности трудовых мигрантов, безработных, представителей социально уязвимых слоев из Азии, Африки и Латинской Америки. На людей осуществляют психологическое давление, ведут финансовые манипуляции и обманывают.

в рамках проекта "Хочу жить" удалось установить личности уже более 28 тысяч иностранцев, подписавших контракт с вооруженными силами России. Известно, что по меньшей мере 5 149 из них погибли.

Кроме того, в украинском плену находится сотни иностранцев из более 48 стран мира.

Поэтому на сайте stoprussianrecruiters.org можно найти информацию о схемах и масштабах вербовки, географию деятельности российских вербовщиков, а также лиц, которые работают в интересах России в разных странах мира.

Этот ресурс создан для того, чтобы предупредить потенциальных жертв российской вербовочной системы, привлечь внимание международного сообщества и способствовать привлечению к ответственности лиц, которые отправляют людей умирать в войне за интересы Кремля,

– отметили в Коордштабе.

Напомним, что в 2025 году редакция 24 Канала с помощью источников в разведке проанализировала российскую программу релокации Alabuga Start девушек в возрасте 18 – 22 года из стран Африки, Азии и Латинской Америки.

Хотя их на фронт и не отправляют, но они попадают в настоящее рабство. Под видом международного обучения и выгодной работы иностранок привлекают к сборке иранских дронов-камикадзе типа "Shahed", также им обещают образование и карьерные перспективы.

Команде 24 Канала также удалось пообщаться с бывшей участницей этой программы. Она ее не искала – россияне сами вышли на нее с предложением.