Рекрутинг России в Африке указывает на нехватку мобилизационного ресурса среди заключенных, –отчет Британии

Попытки России вербовать на войну против Украины граждан стран Африки является свидетельством того, что Москва испытывает недостаток мобилизационного ресурса среди заключенных. Именно на них в Кремле ранее делали основную ставку, чтобы контролировать общественное недовольство процессом мобилизации.

Об этом говорится в актуальном обзоре Министерства обороны Великобритании. Там обратили внимание на то, что сообщения о вербовке Кремлем иностранцев появляются все чаще.

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Завербованным предлагают вознаграждение

Британская разведка приводит сообщение украинского ГУР о том, что Россия усиливает попытки вербовать на войну против Украины граждан африканских стран, в частности Руанды, Бурунди, Конго, Уганды, обещая ежемесячное вознаграждение в размере 2000 – 2200 долларов и обещания получить гражданство России.

Аналитики предположили, что эта кампания указывает на попытки России возобновлять значительные потери в живой силе и поддерживать наступательные действия одновременно на многих направлениях.

Пик вербовки из конечного ресурса заключенных, вероятно, прошел, но Россия расширяет рекрутинг на страны Глобального Юга, чтобы избежать дополнительной мобилизации внутри самой России,

– говорится в сообщении британских разведчиков.

Там объясняют, что предыдущая волна так называемой "частичной мобилизации" была внутренне непопулярным шагом для Путина и российского правительства, а также вызвала рекордную нехватку рабочей силы и бегство из страны опытных специалистов, в частности в сфере медицины и ИТ.

Иностранцев бросают на фронт без подготовки

Более того, российская армия вербует иностранцев, которые не имеют даже базовой военной подготовки. В сети распространили видео, на котором россияне пытаются научить африканских наемников, как обращаться с оружием.

Оккупанты объясняют африканцам, чем опасна реактивная струя из РПГ и огнеметов.

При этом выражение лиц завербованных явно намекает на то, что русским языком они не владеют – в ответ на все вопросы только кивают головами.

"Смотри, Принц. Сзади если будет стена, если будет препятствие или окоп твой – не стреляй. Ты всех убьешь. Понятно? Принц, посмотри на меня. Если сзади стена, препятствие, твой человек – ты не стреляешь. Сзади выходит огонь. Реактивная струя. Он сожжет своих, если ты выстрелишь", – слышен закадровый голос в видео.

Обучение африканцев: видео

Вербовка иностранцев: что известно