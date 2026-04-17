"Квесты" от врага: в полиции рассказали, как Россия вербует детей через игры и что делать родителям

Российские спецслужбы используют онлайн-игры и мессенджеры, чтобы вербовать украинских детей для сбора данных и диверсий. Фейковые "миссии" и "призы" могут обернуться реальными преступлениями.

Россияне используют различные способы и в частности, могут пытаться стать ребенку другом. Об этом рассказали в Ювенальной полиции Украины.

Как происходит вербовка детей через игры?

В Украине фиксируют опасную тенденцию – российские спецслужбы пытаются вербовать детей через онлайн-игры и цифровые платформы. Для этого используют популярные сервисы, в частности Roblox, Arma 3, а также Discord и Telegram.

Злоумышленники действуют через манипуляцию и доверие. Один из самых распространенных сценариев – "друг-геймер", когда незнакомец в чате постепенно входит в доверие к ребенку, а затем переводит общение в мессенджеры. Там ребенку предлагают "выигрыш" или "награду", которая может сопровождаться инструкциями выполнить опасные задачи – вплоть до диверсий или терактов. Еще одна схема – "игровые квесты". Детям предлагают проходить "уровни", фотографируя объекты инфраструктуры или военные цели.

Также используется формат "проверки на смелость", когда под видом игры ребенка подталкивают к противоправным действиям расклейки листовок, нанесения граффити или оставления подозрительных предметов в определенных местах.

Правоохранители отмечают: любые "подарки" или "посылки" от незнакомцев могут быть частью преступной схемы. Принимая их, ребенок рискует стать соучастником уголовного преступления.

Важно! В случае подозрения на вербовку следует немедленно обращаться в киберполицию, СБУ или ювенальную полицию. Родителям советуют объяснять детям правила безопасности в интернете и контролировать их онлайн-активность, чтобы предотвратить опасные контакты.

