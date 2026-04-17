"Квесты" от врага: в полиции рассказали, как Россия вербует детей через игры и что делать родителям
- Российские спецслужбы используют онлайн-игры и мессенджеры, такие как Roblox, Arma 3, Discord и Telegram, чтобы вербовать украинских детей для сбора данных и диверсий.
- Родителям советуют обращаться в киберполицию в случае подозрения на вербовку и контролировать онлайн-активность детей для предотвращения опасных контактов.
Российские спецслужбы используют онлайн-игры и мессенджеры, чтобы вербовать украинских детей для сбора данных и диверсий. Фейковые "миссии" и "призы" могут обернуться реальными преступлениями.
Россияне используют различные способы и в частности, могут пытаться стать ребенку другом. Об этом рассказали в Ювенальной полиции Украины.
Как происходит вербовка детей через игры?
В Украине фиксируют опасную тенденцию – российские спецслужбы пытаются вербовать детей через онлайн-игры и цифровые платформы. Для этого используют популярные сервисы, в частности Roblox, Arma 3, а также Discord и Telegram.
Злоумышленники действуют через манипуляцию и доверие. Один из самых распространенных сценариев – "друг-геймер", когда незнакомец в чате постепенно входит в доверие к ребенку, а затем переводит общение в мессенджеры. Там ребенку предлагают "выигрыш" или "награду", которая может сопровождаться инструкциями выполнить опасные задачи – вплоть до диверсий или терактов. Еще одна схема – "игровые квесты". Детям предлагают проходить "уровни", фотографируя объекты инфраструктуры или военные цели.
Также используется формат "проверки на смелость", когда под видом игры ребенка подталкивают к противоправным действиям расклейки листовок, нанесения граффити или оставления подозрительных предметов в определенных местах.
Правоохранители отмечают: любые "подарки" или "посылки" от незнакомцев могут быть частью преступной схемы. Принимая их, ребенок рискует стать соучастником уголовного преступления.
Важно! В случае подозрения на вербовку следует немедленно обращаться в киберполицию, СБУ или ювенальную полицию. Родителям советуют объяснять детям правила безопасности в интернете и контролировать их онлайн-активность, чтобы предотвратить опасные контакты.
Что известно о завербованных украинцах, которые работали на врага?
СБУ задержала двух российских агентов в Харькове, которые готовили теракт с использованием самодельной бомбы. Сейчас злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее, СБУ задержала агента ФСБ, который планировал покушение на руководителя Федерации работодателей Украины, используя самодельную бомбу. Подготовкой взрыва занимался житель временно оккупированной территории Донецкой области, которого завербовал сотрудник российских спецслужб.
На Днепропетровщине СБУ задержала российского агента, который шпионил сразу для 2 вражеских спецслужб. Злоумышленник должен был передавать оккупантам информацию об оборонном заводе.