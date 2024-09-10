Верещук и Микита – теперь заместители Ермака: глава ОП объяснил, за что они отвечают

Ирина Верещук и Виктор Микита стали новости заместителями главы Офиса Президента. Впоследствии Ермак объяснил, за что они отвечают на своих должностях.

На днях сначала стало известно о назначении Микиты, а затем Верещук. Во вторник, 10 августа, во время одного из совещаний глава ОП Андрей Ермак представил своих 2 новых заместителей.

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Что будут делать Микита и Верещук в ОП

По словам Ермака, Микита будет работать с регионами и продолжит то, чем занимался Алексей Кулеба, который теперь вице-премьер, министр инфраструктуры и региональной политики.

Новоиспеченный заместитель выделил такие первые шаги в своей работе:

встречи с главами ОВА, чтобы понять проблемы регионов;

налаживание коммуникации с Кабинетом Министров.

изменение в подходе к проведению Конгресса, чтобы улучшить коммуникацию.

В то же время Верещук будет отвечать за вопросы, которыми занималась в должности главы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий:

внутренне перемещенные граждане;

дети и защита их прав, в частности тех детей, которые находятся в прифронтовых регионах;

все другие гуманитарные вопросы.

Отдельный чрезвычайно важный трек – это ветераны. Они будут в топе президентского и нашего внимания. Уверена, что вместе с новым министром по делам ветеранов мы сумеем дать новый импульс ветеранской политике,

– заявила Верещук.

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