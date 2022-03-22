Верещук рассказала, как сегодня пройдет эвакуация из Мариуполя

22 марта 2022 , 10:01
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Для эвакуации мариупольцев сегодня, 22 марта, будут работать 3 маршрута. Людей будут везти в Запорожье.

Об этом рассказала министер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Маршруты эвакуации

  • Бердянск – Запорожье. Место сбора: Спорткомплекс, ул. Мелитопольское шоссе, 27
  • Мангушская община – Запорожье. Место сборов: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена".
  • Никольское – Запорожье. Место собрания: школа №2, ул. Парковая, 23.

Автобусы для эвакуации будут поданы в места сбора с 9.00 до 10.00. По словам Верещук, из Запорожья уже отправился 21 автобус.

Сейчас решают вопросы с горючим, чтобы бесплатно заправить машины мариупольцев.

Помощь в Бердянске

Верещук напомнила, что в Бердянске работают штабы, в которых мариупольцам предоставляется необходимая помощь.

Постоянные номера штабов для помощи мариупольцам в городе Бердянск:

  • +380615336276
  • +380615335252
  • +380975515917
  • +380504397529

Постоянные номера штабов помощи мариупольцам в городе Запорожье:

  • +380952204111
  • +380672204112
  • 0800503508

Смотрите утренний брифинг Верещук:

 

Автор: Ольга Музика