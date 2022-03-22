Верещук рассказала, как сегодня пройдет эвакуация из Мариуполя
22 марта 2022 , 10:01Читати новину українською
Для эвакуации мариупольцев сегодня, 22 марта, будут работать 3 маршрута. Людей будут везти в Запорожье.
Об этом рассказала министер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
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Маршруты эвакуации
- Бердянск – Запорожье. Место сбора: Спорткомплекс, ул. Мелитопольское шоссе, 27
- Мангушская община – Запорожье. Место сборов: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена".
- Никольское – Запорожье. Место собрания: школа №2, ул. Парковая, 23.
Автобусы для эвакуации будут поданы в места сбора с 9.00 до 10.00. По словам Верещук, из Запорожья уже отправился 21 автобус.
Сейчас решают вопросы с горючим, чтобы бесплатно заправить машины мариупольцев.
Помощь в Бердянске
Верещук напомнила, что в Бердянске работают штабы, в которых мариупольцам предоставляется необходимая помощь.
Постоянные номера штабов для помощи мариупольцам в городе Бердянск:
- +380615336276
- +380615335252
- +380975515917
- +380504397529
Постоянные номера штабов помощи мариупольцам в городе Запорожье:
- +380952204111
- +380672204112
- 0800503508
Смотрите утренний брифинг Верещук: