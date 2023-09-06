Верховная Рада назначила Павла Кириленко главой АМКУ
6 сентября 2023, 14:04Читати новину українською
Верховная Рада согласовала назначение Павла Кириленко главой Антимонопольной комиссии. За соответствующее решение проголосовали 250 нардепов.
Ранее Кириленко занимал должность главы Донецкой ОВА, однако на днях подал заявление на увольнение. Давид Арахамия ранее называл его будущим главой АМКУ.
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Назначение главы АМКУ
Народные депутаты 6 сентября на заседании Верховной рады приняли назначение Павла Кириленко руководителем Антимонопольной комиссии 250-ю голосами. Непосредственно фракции голосовали так:
- Слуга Народа – 197
- Европейская солидарность – 0
- Батькивщина – 0
- Платформа за жизнь и мир – 19
- За будущее – 7
- Голос – 0
- Доверие – 15
- Восстановление Украины – 8
- Внефракционные – 4
Голосование за назначение Павла Кириленка / Ярослав Железняк
Кадровые изменения, принятые Парламентом
- Владимир Зеленский 5 сентября подписал заявление на увольнение главы Донецкой ОВО Павла Кириленко. В ответ на это Давид Арахамия сообщил, что его должны избрать новым главой АМКУ.
- На том же заседании 6 сентября новым министром обороны был объявлен Рустемом Умеровым. "За" проголосовали 338 депутатов. Он заменил Алексея Резникова, который ранее объявил, что уходит с должности.
- Ранее АМКУ руководила Ольга Песчанская, однако та подала заявление на увольнение. Сейчас ее называют вероятной преемницей Рустема Умерова на должности руководителя Фонда государственного имущества.