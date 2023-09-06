Верховная Рада назначила Павла Кириленко главой АМКУ

Верховная Рада согласовала назначение Павла Кириленко главой Антимонопольной комиссии. За соответствующее решение проголосовали 250 нардепов.

Ранее Кириленко занимал должность главы Донецкой ОВА, однако на днях подал заявление на увольнение. Давид Арахамия ранее называл его будущим главой АМКУ.

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Назначение главы АМКУ

Народные депутаты 6 сентября на заседании Верховной рады приняли назначение Павла Кириленко руководителем Антимонопольной комиссии 250-ю голосами. Непосредственно фракции голосовали так:

Слуга Народа – 197

Европейская солидарность – 0

Батькивщина – 0

Платформа за жизнь и мир – 19

За будущее – 7

Голос – 0

Доверие – 15

Восстановление Украины – 8

Внефракционные – 4

Голосование за назначение Павла Кириленка / Ярослав Железняк

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