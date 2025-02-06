Верховная Рада работает над введением обязательных и дополнительных отпусков военным

В Верховной Раде работают над введением отпусков военнослужащим, которые выполняют боевые задачи. Также могут быть предусмотрены дополнительные отпуска.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление члена Комитета по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Федора Вениславского на брифинге.

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Что может измениться для военнослужащих

Федор Вениславский рассказал, что после открытия 13-й сессии Верховной Рады в Комитете прошло рабочее совещание.

Мы с представителями Министерства обороны, Генерального штаба рассматривали вопрос, как обеспечить возможность военнослужащим, которые выполняют боевые задачи, отдохнуть, а именно ввести обязательность отпусков, предусмотреть дополнительные отпуска. Над этим мы сейчас работаем,

– подчеркнул нардеп.

По его словам, вопрос обеспечения всем необходимым сектора безопасности и обороны остается приоритетным в работе парламента. Вениславский пояснил, что речь идет о законодательных инициативах, которые направлены на усиление оборонных возможностей, социальную защиту военнослужащих, совершенствование вопроса получения дополнительных отпусков и тому подобное.

Справка. Согласно закону о мобилизации, основной ежегодный отпуск будут давать частями в течение календарного года. Однако главная непрерывная часть должна составлять не менее 15 дней.

К слову, ранее Федор Вениславский также комментировал вопрос демобилизации военных. По его словам, проблем с подготовкой документа нет – сейчас идет рассмотрение вариантов, как можно заменить людей на передовой.