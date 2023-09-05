Верховная Рада поддержала отставку Алексея Резникова
5 сентября в Верховной Раде принимали решение об отставке Алексея Резникова. Народные депутаты поддержали его заявление на увольнение. Так что с сегодняшнего дня он больше не министр обороны.
Парламент поддержал отставку Резникова с должности министра обороны на заседании 5 сентября. Назначение нового главы Минобороны запланировано на 6 сентября.
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Резников больше не министр
Напомним, что слухи о возможном увольнении Резникова ходили уже давно. Однако никаких официальных подтверждений тому не было. Точку в этом вопросе поставил президент Зеленский в своем вечернем обращении за 3 сентября.
В своем выступлении глава государства заявил о намерении уволить министра обороны. Алексея Резникова должен сменить нынешний глава Фонда госимущества Рустам Умеров.
На следующий день Алексей Резников подал в Раду свое заявление об увольнении. В Раде также зарегистрировали заявление Умерова о его увольнении с должности главы Фонда.
Четыре голосовали против
Большинство народных депутатов поддержали отставку Резникова. За проголосовали – 327. Против замены министра обороны выступили четверо нардепов. Еще 11 решили не голосовать совсем.
Когда решение было принято, весь зал Верховной Рады аплодировал уже экс-министру стоя.
Изменения в Минобороны: последние новости
- Сам Резников еще накануне своего увольнения комментировал все слухи о нем, ссылаясь на президента. Мол, последнее слово – за ним.
- Стоит заметить, что в СМИ с сегодняшнего дня бывшего министра обороны "увольняли" несколько раз уже более полугода.
- Первая информация о возможной отставке Резникова появилась зимой. Тогда разразился скандал с закупками для ВСУ по завышенным ценам. В феврале 2023 года говорили, что Резинкова хотят перевести в Минстратегпром, а на его место назначат главу ГУР МО Кирилла Буданова. Потом предполагали, что Резникова хотят сделать послом Украины в Великобритании.
- Сам экс-министр говорил, что он не против своей отставки, даже мечтает о ней, но уже после победы.
- Когда отставка стала реальностью, в СМИ проанализировали ее. Так, Politico написало, что назначение Умерова новым министром обороны означает решительное намерение украинской власти вернуть Крым и искоренить коррупцию.