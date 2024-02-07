Сложные, но нужные решения, – Минобороны о принятии законопроекта о мобилизации

В Минобороны отреагировали на принятие законопроекта о мобилизации. Ожидается, что в дальнейшем он вступит в силу, обеспечив укрепление национальной безопасности и военной эффективности Украины.

7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета". В сообщении Минобороны отмечается, что этот шаг имеет стратегическое значение для повышения эффективности национальной безопасности и готовности к вызовам длительной войны.

К теме Обновленный законопроект о мобилизации: все о документе, который подали в Раду

Что предусматривает законопроект о мобилизации

В Минобороны рассказали, что изменения в законодательстве направлены на совершенствование системы военной службы, в частности учет ротаций и отдыха для военнослужащих. Документ также предоставляет возможности для осуществления мобилизации и рекрутинга новых воинов, обеспечивая подразделения возможностью доукомплектования и слаживания.

Отмечается, что представители Министерства обороны и Генерального Штаба вместе с комитетами парламента будут активно сотрудничать над учетом предложений и дальнейшей оптимизацией законопроекта при подготовке ко второму чтению.

Ожидается, что эти изменения будут способствовать улучшению условий службы для защитников Украины и увеличат возможности обороны страны.

Новый законопроект о мобилизации: основное

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец соглашается о необходимости совершенствования правил мобилизации в государстве. Однако он отметил, что новый законопроект правительства имеет ряд противоречивых норм.

Чуть позже Дмитрий Лубинец вечером 6 февраля сделал новое заявление относительно законопроекта о мобилизации. Украинский омбудсмен призвал депутатов принять законопроект в первом чтении.

Законопроект уже приняли в первом чтении, но осталось еще 14 дней на внесение изменений. Затем его будут рассматривать во втором чтении. Депутат Ярослав Железняк считает, что его могут принять 22 – 24 февраля. Если это произойдет и законопроект подпишут в начале марта, он начнет действовать через месяц.

К законопроекту еще будут подавать правки ко второму чтению. В процессе подготовки ко второму чтению команда Минобороны будет работать с профильным комитетом Верховной Рады. В результате этого сотрудничества будут учтены все предложения, которые улучшат законопроект, а также сделают более эффективными государственные политики по мобилизации, военного учета и прохождения службы.