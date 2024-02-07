7 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". У повідомленні Міноборони зазначається, що цей крок має стратегічне значення для підвищення ефективності національної безпеки та готовності до викликів тривалої війни.

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Що передбачає законопроєкт про мобілізацію

У Міноборони розповіли, що зміни в законодавстві спрямовані на вдосконалення системи військової служби, зокрема врахування ротацій та відпочинку для військовослужбовців. Документ також надає можливості для здійснення мобілізації та рекрутації нових воїнів, забезпечуючи підрозділи можливістю доукомплектування та злагодження.

Зазначається, що представники Міністерства оборони та Генерального Штабу разом з комітетами парламенту активно співпрацюватимуть над врахуванням пропозицій та подальшою оптимізацією законопроєкту під час підготовки до другого читання.

Очікується, що ці зміни сприятимуть покращенню умов служби для захисників України та збільшать можливості оборони країни.

Зауважимо. До законопроєкту ще подаватимуть правки до другого читання. В процесі підготовки до другого читання команда Міноборони працюватиме з профільним комітетом Верховної Ради. В результаті цієї співпраці будуть враховані всі пропозиції, які покращать законопроєкт, а також зроблять ефективнішими державні політики щодо мобілізації, військового обліку та проходження служби.

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