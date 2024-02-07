7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета". В сообщении Минобороны отмечается, что этот шаг имеет стратегическое значение для повышения эффективности национальной безопасности и готовности к вызовам длительной войны.

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Что предусматривает законопроект о мобилизации

В Минобороны рассказали, что изменения в законодательстве направлены на совершенствование системы военной службы, в частности учет ротаций и отдыха для военнослужащих. Документ также предоставляет возможности для осуществления мобилизации и рекрутинга новых воинов, обеспечивая подразделения возможностью доукомплектования и слаживания.

Отмечается, что представители Министерства обороны и Генерального Штаба вместе с комитетами парламента будут активно сотрудничать над учетом предложений и дальнейшей оптимизацией законопроекта при подготовке ко второму чтению.

Ожидается, что эти изменения будут способствовать улучшению условий службы для защитников Украины и увеличат возможности обороны страны.

Заметим. К законопроекту еще будут подавать правки ко второму чтению. В процессе подготовки ко второму чтению команда Минобороны будет работать с профильным комитетом Верховной Рады. В результате этого сотрудничества будут учтены все предложения, которые улучшат законопроект, а также сделают более эффективными государственные политики по мобилизации, военного учета и прохождения службы.

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