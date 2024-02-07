7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета". В сообщении Минобороны отмечается, что этот шаг имеет стратегическое значение для повышения эффективности национальной безопасности и готовности к вызовам длительной войны.
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Что предусматривает законопроект о мобилизации
В Минобороны рассказали, что изменения в законодательстве направлены на совершенствование системы военной службы, в частности учет ротаций и отдыха для военнослужащих. Документ также предоставляет возможности для осуществления мобилизации и рекрутинга новых воинов, обеспечивая подразделения возможностью доукомплектования и слаживания.
Отмечается, что представители Министерства обороны и Генерального Штаба вместе с комитетами парламента будут активно сотрудничать над учетом предложений и дальнейшей оптимизацией законопроекта при подготовке ко второму чтению.
Ожидается, что эти изменения будут способствовать улучшению условий службы для защитников Украины и увеличат возможности обороны страны.
Новый законопроект о мобилизации: основное
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец соглашается о необходимости совершенствования правил мобилизации в государстве. Однако он отметил, что новый законопроект правительства имеет ряд противоречивых норм.
- Чуть позже Дмитрий Лубинец вечером 6 февраля сделал новое заявление относительно законопроекта о мобилизации. Украинский омбудсмен призвал депутатов принять законопроект в первом чтении.
- Законопроект уже приняли в первом чтении, но осталось еще 14 дней на внесение изменений. Затем его будут рассматривать во втором чтении. Депутат Ярослав Железняк считает, что его могут принять 22 – 24 февраля. Если это произойдет и законопроект подпишут в начале марта, он начнет действовать через месяц.