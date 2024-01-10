Одно из требований ЕС: Рада приняла законопроект, который приблизит переговорный процесс с Евросоюзом
Парламентарии одобрили в первом чтении законопроект о добродетельном лоббировании. Это одно из условий вступления в ЕС, а также часть правительственного плана против олигархов.
Принятие законопроекта о лоббизме является требованием, на котором настаивали партнеры, в частности из Еврокомиссии, информирует 24 Канал.
Смотрите также Миллион боеприпасов для Украины: еврокомиссар рассказал, как ЕС может успеть до весны
Рада приняла законопроект о лоббировании
"За" проголосовали 309 народных избранников.
Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что сам он за принятие закона не голосовал и отметил, что соответствующего закона нет в странах Евросоюза.
Однако добавил, что обязательно подаст правки ко второму чтению, чтобы, как он отметил, "немножко урегулировать политическое влияние различных представителей и советников Офиса Президента".
Важность законопроекта
Это важный шаг к ограничению влияния олигархов или любых других лиц, компаний, которые хотят, чтобы в их пользу принимались определенные нормативные документы, – на чиновников, центральную, местную власть и т.д.
– отметил глава Комитета по вопросам правовой политики, народный депутат "Слуги народа" Денис Маслов.
По его словам, все подобные контакты будут совершаться только компаниями или лицами, которые будут зарегистрированы в специальном реестре, где они будут указывать предмет своей лоббистской деятельности, конечную цель такой деятельности, каким образом они это делают, с кем контактируют, и от кого получают за это средства.
Зачем нужен этот закон
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк прокомментировала важность принятия проекта закона о добродетельном лоббировании.
Лоббист, лоббирование в украинском общественном мнении имеет автоматически негативную окраску и неудивительно, ведь годами политики способствовали такому восприятию, не давая никакого законодательного нормирования лоббирования, оставляя тем самым только негативный смысл,
– отметила Шуляк.
Политик объяснила зачем нужен закон о лоббировании:
- определяет правовые основы лоббирования и устанавливает прозрачные механизмы;
- чтобы каждый гражданин видел все потенциальные влияния, которые совершаются на народных депутатов;
- права и обязанности субъектов лоббирования;
- правила этического поведения субъектов лоббирования;
- создание Реестра прозрачности, администратором которого является Национальное агентство по предотвращению коррупции;
- порядок регистрации в Реестре прозрачности и доступ к Реестру (открытый и бесплатный);
- отчетность субъекта лоббирования, которая вносится в Реестр прозрачности.
Детали закона о лоббировании: кратко
- Основная цель принятия этого закона заключается в возможности урегулировать лоббирование в Украине в соответствии с международными практиками и стандартами. Также это важно, чтобы установить прозрачные механизмы обеспечения деятельности субъектов лоббирования и должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления.
- Еврокомиссия предоставила Украине план действий для начала переговоров по вступлению в ЕС. Он содержал ряд реформ и законов, которые Украине необходимо принять, одним из которых и был закон о лоббировании.