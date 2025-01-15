Верховная Рада продлила действие военного положения и мобилизации на 90 суток

Верховная Рада приняла продление действия военного положения на 90 суток. За это проголосовали 315 депутатов.

Далее закон должен подписать президент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

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Верховная Рада в очередной раз продолжает военное положение

Рада проголосовала за закон №12404 об очередном продлении срока действия военного положения в Украине.

За проголосовали 315 депутатов.

Рада уже 14-й раз продлевает действие военного положения и мобилизации. На этот раз с 08 февраля и до 09 мая этого года.

Также Рада проголосовала за закон №12405 об очередном продлении проведения всеобщей мобилизации.

Закон поддержали 310 депутатов. Речь идет о том же сроке с 08 февраля и до 09 мая этого года.

Напомним, Рада проголосовала за законопроект о базовой военной подготовке, которая для женщин будет добровольной. Законопроект 12076 об изменениях в Закон "О воинской обязанности и службе" поддержали 298 депутатов.