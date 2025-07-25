Верховная Рада рассмотрит законопроект Зеленского по САП и НАБУ 31 июля

Украинский парламент соберется для рассмотрения законопроекта президента Украины относительно НАБУ и САП уже на следующей неделе. Заседание состоится 31 июля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Руслана Стефанчука.

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Что сказал Стефанчук о рассмотрении нового законопроекта о НАБУ?

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что заседание парламента по рассмотрению неотложного президентского законопроекта "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" (регистрационный номер 13533) состоится 31 июля 2025 года.

При рассмотрении этого законопроекта буду предлагать принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его безотлагательное подписание,

– написал Стефанчук.

Глава ВР также подчеркнул, что, кроме этого, парламент рассмотрит и другие важные законодательные инициативы.

К слову, 24 июля Владимир Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП. Также этот закон должен исключить любое российское влияние на правоохранительные органы.

Соответствующий документ является ответом на принятие закона №12414, который вызвал критику со стороны антикоррупционного сообщества и Европейского Союза. Также скандальная инициатива спровоцировала протесты во многих городах Украины, которые продолжались каждый вечер 3 дня.