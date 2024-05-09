Верховная Рада увеличила штрафы для уклонистов от мобилизации

Депутаты Верховной Рады 9 мая проголосовали за законопроект об увеличении штрафов за нарушение мобилизации и воинского учета. Этот законопроект приняли во втором чтении.

Теперь этот законопроект должны подписать глава Верховной Рады и президент Владимир Зеленский. Штрафы для уклонистов, согласно инициативе, будут повышены в несколько раз.

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Рада проголосовала за повышение штрафов для уклонистов

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что парламент проголосовал в целом за законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушение мобилизации.

За соответствующее решение проголосовали 256 народных избранников.



Верховная Рада проголосовала за повышение штрафов для уклонистов / Фото из телеграм-канала Ярослава Железняка

Нардеп также отметил, что объективно, все изменения, которые обещал комитет внести о смягчении в законопроект, сделали. Много негативных норм тоже убрали.

Какие изменения произойдут с принятием законопроекта

Согласно законопроекту, ожидается, что суммы штрафов для уклонистов будут следующими:

За нарушение правил воинского учета: штраф от 3 400 до 5 100 гривен, за повторное нарушение или в особый период – от 17 000 до 25 500 гривен;

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время: от 5 100 до 8 500 гривен – для граждан, от 17 000 до 34 000 гривен – для должностных и юридических лиц;

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в военное время: от 17 000 до 25 500 гривен – для граждан, от 34 000 до 59 500 гривен – для должностных и юридических лиц.

Этот закон должен вступить в силу через месяц после того, как его подпишет президент Украины.

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