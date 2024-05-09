Верховная Рада увеличила штрафы для уклонистов от мобилизации
Источник:Ярослав Железняк
Депутаты Верховной Рады 9 мая проголосовали за законопроект об увеличении штрафов за нарушение мобилизации и воинского учета. Этот законопроект приняли во втором чтении.
Теперь этот законопроект должны подписать глава Верховной Рады и президент Владимир Зеленский. Штрафы для уклонистов, согласно инициативе, будут повышены в несколько раз.
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Рада проголосовала за повышение штрафов для уклонистов
Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что парламент проголосовал в целом за законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушение мобилизации.
За соответствующее решение проголосовали 256 народных избранников.
Верховная Рада проголосовала за повышение штрафов для уклонистов / Фото из телеграм-канала Ярослава Железняка
Нардеп также отметил, что объективно, все изменения, которые обещал комитет внести о смягчении в законопроект, сделали. Много негативных норм тоже убрали.
Какие изменения произойдут с принятием законопроекта
Согласно законопроекту, ожидается, что суммы штрафов для уклонистов будут следующими:
- За нарушение правил воинского учета: штраф от 3 400 до 5 100 гривен, за повторное нарушение или в особый период – от 17 000 до 25 500 гривен;
- За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время: от 5 100 до 8 500 гривен – для граждан, от 17 000 до 34 000 гривен – для должностных и юридических лиц;
- За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в военное время: от 17 000 до 25 500 гривен – для граждан, от 34 000 до 59 500 гривен – для должностных и юридических лиц.
Этот закон должен вступить в силу через месяц после того, как его подпишет президент Украины.
Верховная Рада приняла ряд решений относительно мобилизации
- Украинский парламент 8 мая утвердил указ президента о продлении действия военного положения и, как следствие, мобилизации. Военное положение продлят еще на 90 дней – с 14 мая 2024 года по 11 августа 2024 года.
- В этот же день Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных лиц. За соответствующую инициативу проголосовали 279 народных депутатов.
- Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия также рассказал, что украинский парламент рассматривает две модели экономического бронирования. Так, первая модель предусматривает, что размер налогов с зарплаты военнообязанного должен быть 35 тысяч гривен, которых будет хватать для содержания одного бойца. А вот вторая модель предусматривает квоту на предприятие для военнообязанных.