Украинские военные успешно нанесли удары по вражеским объектам в Черном море и на территории России. Речь идет, в частности, об атаках на НПЗ в Башкортостане и Самарской области.

О новых поражениях рассказал президент Зеленский.

Что известно о работе СОУ?

По словам главы государства, за последние сутки произошли поражения двух НПЗ – в Башкортостане и Самарском крае государства-террористки.

К тому же были и попадания в Черном море.

Возвращаем войну туда, откуда она пришла. Приближаем мир для Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Он также выразил благодарность украинским воинам, привлеченным к операциям за точное выполнение работы.

Президент показал кадры впечатлений: смотрите видео

Ранее мы писали о том, что украинские Силы обороны ударили по российскому объекту в Орловской области, который использовался для хранения и подготовки к запуску беспилотников. В результате атаки были уничтожены или повреждены несколько складских помещений, а также специальные пусковые установки для дронов.

В то же время, потери российской армии на фронте продолжали увеличиваться. Только за предыдущие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1230 российских военнослужащих.