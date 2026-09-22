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24 Канал Главные новости "Вернем войну туда, откуда она пришла", – Зеленский о ударах по нефтеперерабатывающим заводам России и попаданиях в море
22 сентября, 17:26
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Обновлено - 17:40, 22 сентября

Вернем войну туда, откуда она пришла, – Зеленский об ударах по НПЗ России и попаданиях в море

Татьяна Бабич

Украинские военные успешно нанесли удары по вражеским объектам в Черном море и на территории России. Речь идет, в частности, об атаках на НПЗ в Башкортостане и Самарской области.

О новых поражениях рассказал президент Зеленский.

Что известно о работе СОУ? 

По словам главы государства, за последние сутки произошли поражения двух НПЗ – в Башкортостане и Самарском крае государства-террористки. 

К тому же были и попадания в Черном море. 

Возвращаем войну туда, откуда она пришла. Приближаем мир для Украины, 
– подчеркнул Зеленский. 

Он также выразил благодарность украинским воинам, привлеченным к операциям за точное выполнение работы.

Президент показал кадры впечатлений: смотрите видео 

Ранее мы писали о том, что украинские Силы обороны ударили по российскому объекту в Орловской области, который использовался для хранения и подготовки к запуску беспилотников. В результате атаки были уничтожены или повреждены несколько складских помещений, а также специальные пусковые установки для дронов. 

В то же время, потери российской армии на фронте продолжали увеличиваться. Только за предыдущие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1230 российских военнослужащих.

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