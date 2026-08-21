"Вернем войну туда, откуда она пришла": Зеленский подтвердил атаку на Пермский НПЗ

Украина продолжает дипзабастовки по территории России. В ночь на 21 августа силы обороны поразили НПЗ в Перми и другие важные объекты врага.

О подробностях рассказал президент Зеленский.

Подробности атаки на Россию

Пермский НПЗ расположен на расстоянии более 1600 километров от границы.

Также был поражен военный аэродром "Мариновка" в Волгоградской области.

Есть и результаты в акватории Черного моря.

Также подтверждено попадание предыдущих ударов: на аэродроме "Ахтубинск" поврежден российский самолет Су-34. Расстояние до него – около 600 километров от линии фронта.

А в Приморско-Ахтарске, почти в 180 километрах, поражено место хранения, подготовки и запуска ударных дронов, которыми россияне наносят удары по мирным украинцам.

Продолжаем с помощью наших дальнобойных санкций возвращать последствия войны туда, откуда она пришла… Благодарю все подразделения наших Сил обороны Украины за точность и меткость. Слава Украине!

– написал Зеленский.

Что говорят в Генштабе

Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

Отмечается, что на территории предприятия произошел пожар.

Также подтверждена атака на аэродром "Мариновка" в Волгоградской области. Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

Над обеими операциями работали операторы 1-го отдельного центра СБС совместно с другими подразделениями СОУ.

Напомним, что Пермский НПЗ является одним из крупнейших в России с мощностью около 13 миллионов тонн нефти в год. Он перерабатывает нефть и производит более 60 видов продукции.

Глубина переработки нефти составляет около 98%, что является одним из самых высоких показателей среди всех нефтеперерабатывающих предприятий России.

Завод подвергался ударам в апреле, мае и июле.

В частности, после атаки в июле сообщалось об аварийной остановке установки первичной переработки, поэтому предприятие работало примерно на 75 % своих мощностей.