Уклонился от ответа: в США проигнорировали вопрос, сможет ли Украина вернуть Крым

Глава Пентагона Ллойд Остин проигнорировал вопрос о том, должна ли Украина освободить Крым для того, чтобы прекратить российскую агрессию и победить. Министр обороны США лишь ответил, что не хотел бы прогнозировать решений украинского президента Владимира Зеленского.

В то же время глава Пентагона заверил, что Украина имеет шансы выиграть войну, которую начала страна-агрессор. Такие тезисы он озвучил днем, 10 апреля, в Сенате США, передает 24 Канал.

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Проигнорировал вопрос о возвращении Украиной территорий 1991 года

Член Республиканской партии, сенатор Эрик Шмитт спросил у Ллойда Остина, как выглядит победа для Украины. Глава Пентагона ответил, что победой будет, если Украина будет "демократической и независимой страной", которая "может защитить свою суверенную территорию и отразить агрессию".

Республиканец уточнил у главы американского оборонного ведомства, означает ли вышеупомянутый тезис то, что наше государство должно контролировать Крым, который сейчас, к сожалению, временно оккупирован страной-агрессором. Однако Ллойд Остин очевидно решил уклониться от прямого ответа.

Крым – часть Украины,

– ответил Остин.

Сенатор решил повторить свой вопрос, однако Остин сказал лишь, что "с точки зрения меняющейся ситуации, как она прогрессирует, не хотел бы прогнозировать, что решит президент Зеленский".

В результате Шмитт заявил, что администрация американского лидера Джозефа Байдена не очертила целей и стратегии завершения войны в Украине, поэтому он не голосовал за пакет помощи для Украины.

Я считаю, что это карт-бланш на войну, которая без каких-либо четко обозначенных целей будет бесконечной. От этого и скептицизм. Я не стал голосовать за пакет помощи, потому что мы не имеем достаточного контроля за расходованием средств. И победа не определена,

– сказал республиканец.

Вступит ли Украина в Североатлантический альянс

Сенатор Томми Тюбервиль также обратился к Ллойду Остину и спросил, вступит ли наше государство в Альянс. Глава Пентагона ответил, что сейчас есть цель, чтобы Украина "в какой-то момент" вступила в НАТО, и это то, чего хочет сам Киев.

По словам республиканца. Соединенные Штаты сейчас якобы "играют в игры с Россией", и он хочет понять, зачем США это делает. Остин ответил, что он на месте России не хотел бы вступления Украины в Североатлантический альянс, как и Швеции и Финляндии.

А они вступили. Потому что Путин вторгся к своему соседу – без провокации, без оправдания. И вот почему мы хотим, вот почему мы там, где мы есть. И вы знаете, вместо того, чтобы делать вещи, лучшие для себя, он увеличил эффект расширения НАТО. Что, очевидно, создает для него худшие условия,

– подчеркнул Остин.

Также Тюбервиль спросил, может ли Украина выиграть, на что глава Пентагона ответил положительно.