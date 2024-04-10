Водночас глава Пентагону запевнив, що Україна має шанси виграти війну, яку розпочала країна-агресорка. Такі тези він озвучив вдень, 10 квітня, у Сенаті США, передає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни рвуться до Часового Яру та Уманського: як змінилася лінія фронту за тиждень

Проігнорував запитання щодо повернення Україною територій 1991 року

Член Республіканської партії, сенатор Ерік Шмітт запитав у Ллойда Остіна, який вигляд має перемога для України. Глава Пентагону відповів, що перемогою буде, якщо Україна буде "демократичною та незалежною країною", яка "може захистити свою суверенну територію та відбити агресію".

Республіканець уточнив в очільника американського оборонного відомства, чи означає вищезгадана теза те, що наша держава повинна контролювати Крим, який наразі, на жаль, є тимчасово окупований країною-агресоркою. Однак Ллойд Остін вочевидь вирішив ухилитися від прямої відповіді.

Крим – частина України,

– відповів Остін.

Сенатор вирішив повторити своє запитання, проте Остін сказав лише, що "з погляду мінливої ситуації, як вона прогресує, не хотів би прогнозувати, що вирішить президент Зеленський".

Внаслідок цього Шмітт заявив, що адміністрація американського лідера Джозефа Байдена не окреслила цілей та стратегії завершення війни в Україні, тому він не голосував за пакет допомоги для України.

Я вважаю, що це карт-бланш на війну, яка без будь-яких чітко позначених цілей буде нескінченною. Від цього й скептицизм. Я не став голосувати за пакет допомоги, тому що ми не маємо достатнього контролю за витрачанням коштів. І перемогу не визначено,

– сказав республіканець.

Чи вступить Україна до Північноатлантичного альянсу

Сенатор Томмі Тюбервіль також звернувся до Ллойда Остіна та запитав, чи вступить наша держава до Альянсу. Очільник Пентагону відповів, що наразі є мета, аби Україна "у якийсь момент" вступила до НАТО, і це те, чого хоче сам Київ.

За словами республіканця. Сполучені Штати зараз нібито "грають в ігри з Росією", і він хоче зрозуміти, навіщо США це робить. Остін відповів, що він на місці Росії не хотів би вступу України до Північноатлантичного альянсу, як і Швеції та Фінляндії.

А вони вступили. Тому що Путін вдерся до свого сусіда – без провокації, без виправдання. І ось чому ми хочемо, ось чому ми там, де ми є. І ви знаєте, замість того, щоб робити речі, кращі для себе, він збільшив ефект розширення НАТО. Що, очевидно, створює для нього найгірші умови,

– наголосив Остін.

Також Тюбервіль запитав, чи Україна може виграти, на що глава Пентагону відповів позитивно.