Историк Тимоти Снайдер сказал, верит ли, что Украина вернет территории в границах 1991 года

Известный американский историк Тимоти Снайдер прокомментировал возвращение Украины к территориям 1991 года. Он также сказал свое мнение относительно Глобального саммита мира в Швейцарии.

Профессор истории Йельского университета и исследователь Центральной и Восточной Европы сказал, что конечно же – мирный план не является заменой победы в войне.

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Что сказал Тимоти Снайдер о возвращении Украины к границам 1991 года

Мирный план – это украинская инициатива. Важно не столько сама часть о мире, сколько условия для мира. Основная цель мирного плана – напомнить всем, что Украина является суверенным государством, что она имеет свои границы и что есть определенные элементарные условия международного права. Это идея мирного плана,

– объяснил профессор.

По его словам, еще один момент – когда Россия проиграет, уже будет прецедент. Поэтому будет цепь событий и конференций, которые могут продолжаться.

Историк ответил на вопрос, может ли Украина в тех условиях, которые есть сейчас, вернуться к границам 1991 года.

Сейчас это невозможно. И это очевидно. Но это вполне возможный результат войны. Было бы странно, если бы украинцы боролись за что-то другое,

– сказал Тимоти Снайдер.

Он пояснил, что есть также стратегический вопрос – чтобы выиграть эту войну, Украине надо контролировать определенные территории, включая Азовское море и Крым.

"Независимо от того, законно это или нет, Украина должна иметь больше контроля на Юге, если она хочет победить", – подытожил профессор.

Относительно оружия, то Тимоти Снайдер отметил, что нужно думать о том, как выиграть в долгой войне, и не только поставлять, но и производить оружие.

Что говорят в США о возвращении к границам 1991 года