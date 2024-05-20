Професор історії Єльського університету та дослідник Центральної та Східної Європи сказав, що звісно ж – мирний план не є заміною перемоги у війні. Також він сказав, чи переможе Україна у 2024 році.

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Що сказав Тімоті Снайдер про повернення України до кордонів 1991 року

Мирний план – це українська ініціатива. Важливо не стільки сама частина про мир, скільки умови для миру. Основна мета мирного плану – нагадати всім, що Україна є суверенною державою, що вона має свої кордони й що є певні елементарні умови міжнародного права. Це ідея мирного плану,

– пояснив професор.

За його словами, ще один момент – коли Росія програє, вже буде прецедент. Тож буде ланцюг подій і конференцій, які можуть продовжуватися.

Історик відповів на питання, чи може Україна в тих умовах, які є зараз, повернутись до кордонів 1991 року.

Зараз це неможливо. І це очевидно. Але це цілком можливий результат війни. Було б дивно, якби українці боролися за щось інше,

– сказав Тімоті Снайдер.

Він пояснив, що є також стратегічне питання – щоб виграти цю війну, Україні треба контролювати певні території, включаючи Азовське море та Крим.

"Незалежно від того, законно це чи ні, Україна повинна мати більше контролю на Півдні, якщо вона хоче перемогти", – підсумував професор.

Щодо зброї, то Тімоті Снайдер зазначив, що потрібно думати про те, як виграти в довгій війні, і не тільки постачати, але й виробляти зброю.

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