Профессор истории Йельского университета и исследователь Центральной и Восточной Европы сказал, что конечно же – мирный план не является заменой победы в войне.
Смотрите также Нуланд отказалась говорить о возможной победе Украины с восстановлением территорий
Что сказал Тимоти Снайдер о возвращении Украины к границам 1991 года
Мирный план – это украинская инициатива. Важно не столько сама часть о мире, сколько условия для мира. Основная цель мирного плана – напомнить всем, что Украина является суверенным государством, что она имеет свои границы и что есть определенные элементарные условия международного права. Это идея мирного плана,
– объяснил профессор.
По его словам, еще один момент – когда Россия проиграет, уже будет прецедент. Поэтому будет цепь событий и конференций, которые могут продолжаться.
Историк ответил на вопрос, может ли Украина в тех условиях, которые есть сейчас, вернуться к границам 1991 года.
Сейчас это невозможно. И это очевидно. Но это вполне возможный результат войны. Было бы странно, если бы украинцы боролись за что-то другое,
– сказал Тимоти Снайдер.
Он пояснил, что есть также стратегический вопрос – чтобы выиграть эту войну, Украине надо контролировать определенные территории, включая Азовское море и Крым.
"Независимо от того, законно это или нет, Украина должна иметь больше контроля на Юге, если она хочет победить", – подытожил профессор.
Относительно оружия, то Тимоти Снайдер отметил, что нужно думать о том, как выиграть в долгой войне, и не только поставлять, но и производить оружие.
Что говорят в США о возвращении к границам 1991 года
- 13 мая 2024 года заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд рассказала, что все будет решать сильная переговорная позиция Украины, которой Киев пока не достиг.
- Чиновница объяснила слова о том, что границы 1991 года для Украины пока недостижимы. Она отметила, что все войны заканчиваются переговорами, и это задача Украины решать, какие у нее цели по территориям.
- Перед этим министр обороны США Ллойд Остин в ответ на вопрос о том, должна ли Украина контролировать Крым, сказал только: "Крым – часть Украины".