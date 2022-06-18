Вернулась военная удача, – Арестович рассказал об удачных ударах ВСУ на Востоке и Юге

К украинским воинам начала возвращаться так называемая военная удача. Наши защитники нанесли российским оккупантам немалые потери на Востоке и Юге.

ВСУ нанесли удар по позициям кафиров в Скадовске и в Новой Каховке.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он сказал, что удача была на стороне Украины с самого начала полномасштабной агрессии со стороны России.

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По словам Арестовича, в первые дни войны, когда стоял вопрос о выживании и Россия сильно давила, Украина наносила удары и не промахивалась.

Советник Андрея Ермака отметил, что удача отвернулась от украинских сил с середины апреля до середины мая.

Бьем, но промахиваемся, не можем подвести боеприпасы, попадаем под раздачу, у противника успехи…

– сказал Арестович.

Он отметил мужество наших воинов и мирных украинцев, которые, несмотря на неудачи, продолжили профессионально воевать и делать свое.

"Удача начала возвращаться примерно неделю назад, когда последовали очень точные попадания, напоминающие начало войны, когда все снаряды попадали по цели", – заявил Арестович.

В частности, он напомнил о том, что в оккупированном Хрустальном в Луганской области взорвался российский склад с боеприпасами . Арестович заявил, что боеприпасы из Хрустального позволяли России обстреливать Северодонецк, Лисичанск и Попасную. Теперь, по его словам, у россиян будут проблемы с артиллерией.

Также 17 июня взорвалась военная база захватчиков в оккупированном Донецке. Арестович заявил, что Вооруженные Силы Украины нанесли удар по позициям кафиров в Скадовске и в Новой Каховке.

Кроме того, советник главы ОП отметил, что Россия потеряла разбившийся в Белгородской области Су-25.

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