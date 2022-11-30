Есть 2 способа для возвращения Крыма, – военный эксперт

Россия после последних поражений в войне в Украине оказалась перед угрозой того, что может лишиться Крыма. Издание The Economist оценило возможности Киева деоккупировать полуостров и пришло к выводу, что битва за него будет долгой и продолжительной для Украины.

По мнению военного эксперта Петра Черника, временно оккупированный Крым можно вернуть домой двумя способами. Об этом он рассказал 24 каналу.

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Первый способ: повторить успех Петра Болбочана

По его словам, первый способ – вернуть вооруженной силой, как это произошло в 1918 году, когда полковник УНР Петр Болбочан, с помощью австрийцев, организовал блестящую военную операцию в Крыму.

Жаль, что в историческом контексте она не стала успешной. И сейчас так же Украина может повторить эту операцию,

– подчеркнул эксперт.

Он отметил, что существует иллюзия, что якобы дипломаты что-то могут решить.

Они – посредники между центрами силы. Конечно, в истории есть гениальные дипломаты – Талейран во времена Наполеона или Меттерних во времена рождения Австрийской империи. Это исключения, которые не отрицают, а подтверждают правило,

– считает Черник.

Второй способ: создать боевой кулак

По его мнению, второй способ – это когда украинский военный боевой кулак будет настолько мощным, крепким и угрожающим, что уже не будет смысла проводить эту операцию. Тогда дипломаты просто сядут за стол и договорятся. Но жупел силы является фундаментальным.

Договоренностей с врагом уже не будет

"Война – это искусство возможного, равно как и политика. Ее сценариев может быть множество, но надо понимать фундаментальную международно-правовую истину. В нашем случае возвращение на границы 1991 года всех наших земель произойдет исключительно с помощью силы", – настаивает Петр Черник.

Он считает, что никаких договоренностей с противником уже не будет, ведь все не только красные, даже черные черты перейдены.

Карфаген должен быть разрушен и по результатам его разрушения восстановится нормальное, независимое, демократическое государство. Важно извлечь все исторические уроки из того, что сейчас с нами происходит,

– подчеркнул он.

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