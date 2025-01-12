Ядерное оружие для Украины: в Белом доме расставили все точки над "і"

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан отреагировал на сообщения о том, что администрация Байдена рассматривает возможность возвращения ядерного оружия Украине. Он отрицает это.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AOL.

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Могут ли вернуть Украине ядерное оружие

В прошлом месяце New York Times сообщила, что несколько анонимных чиновников выдвинули идею о том, чтобы Украина снова стала ядерной державой. Это якобы рассматривалось как средство сдерживания российских захватчиков.

Это не рассматривается. Нет. То, что мы делаем, – это усиление различных обычных мощностей в Украине, чтобы они могли эффективно защищать себя и вести бой с россиянами, а не ядерный потенциал,

– сказал Салливан.

Салливан подчеркнул, что президент Байден пытается сделать все возможное для Украины до того, как покинет Белый дом и избранный президент Дональд Трамп вступит в должность.

К слову, Джейк Салливан заявил, что гарантии безопасности для Украины являются необходимым элементом соглашения о завершении войны. По его словам, нельзя помочь, если не имеете определенной уверенности в том, что Россия не может просто развернуться и сделать это снова и снова.