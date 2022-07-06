Для депортированных украинцев есть несколько путей из России: Верещук назвала маршруты

6 июля 2022 , 02:10
Читати новину українською

Ирина Верещук рассказала, как насильно вывезенные в Россию украинцы могут уехать из страны-агрессора. Министр объяснила, что люди могут вернуться через несколько стран.

Соответствующую информацию вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказала во время телемарафона "Единые новости". Это случилось вечером 5 июля – на 132 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Читайте также Есть люди, которые после принудительного вывоза в Россию вернулись в Украину, – Верещук

Верещук объяснила, как украинцы могут уехать из России

Ирина Верещук объяснила, как принудительно увезенные украинцы в Россию могут вернуться в Украину. Люди могут вернуться в Украину через:

  • Эстонию – город Нарва;
  • Латвию;
  • через паромную переправу из Финляндии;
  • если уезжают через Крым, то в Грузию;
  • ищут пути, а затем через Польшу возвращаются.

Белгородская, Московская, Псковская область, эти вопросы решаем. Потому что понимаем, что людям часто нужно помочь деньгами, потому что у них часто не бывает денег на билет. И с паспортными документами – у них чаще всего нет паспортных документов, их во время "фильтрации" забирают,
– объяснила Ирина Верещук.

Власти разрабатывают маршрут через Эстонию

Министр объяснила, что сейчас этими вопросами занимаются ее заместители. В частности, двое из них сейчас находятся в Нарве.

Министерство сейчас прорабатывает маршрут и скоро запустит бесплатные автобусы, которые помогут нашим украинцам возвращаться в Украину.

Ирина Верещук объяснила, как людям помогают с деньгами. В частности, если родственники обращаются в министерство на горячую линию 1548, то им помогают купить украинцам в России билеты. Это делают через волонтеров, украинских консулов.

Кратко о выезде украинцев из России и оккупированных территорий

Смотрите также – директор Института демографии и социальных исследований НАНУ Элла Либанова рассказала, сколько украинцев не вернутся после войны: видео

 

Автор: Діана Квасневська