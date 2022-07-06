Відповідну інформацію віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіла під час телемарафону "Єдині новини". Це трапилося ввечері 5 липня – на 132 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
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Верещук пояснила, як українці можуть виїхати з Росії
Ірина Верещук пояснила, як примусово вивезені українці в Росію можуть повернутися в Україну.
Наразі люди можуть повернутися в Україну через:
- Естонію – місто Нарва;
- Латвію;
- через паромну переправу з Фінляндії;
- якщо виїжджають через Крим, то до Грузії;
- шукають шляхи, а потім через Польщу повертаються.
Білгородська, Московська, Псковська область, ці питання вирішуємо. Бо розуміємо, що людям часто треба допомогти грошима, бо в них часто не буває грошей на квиток. Та з паспортними документами – у них найчастіше немає паспортних документів, їх під час "фільтрації" забирають,
– пояснила Ірина Верещук.
Влада розробляє маршрут через Естонію
Міністерка пояснила, що зараз цими питаннями займаються її заступники. Зокрема, двоє з них зараз у Нарві.
Міністерство зараз пропрацьовує маршрут і невдовзі запустить безоплатні автобуси, які допоможуть нашим українцям повертатися в Україну.
Ірина Верещук пояснила, як людям допомагають з грішми. Зокрема, якщо родичі звертаються в міністерство на гарячу лінію 1548, то їм допомагають купити українцям в Росії квитки. Це роблять через волонтерів, українських консулів.
Коротко про виїзд українців з Росії та окупованих територій
- Наприкінці червня Ірина Верещук закликала жителів Херсонської області виїздити через окупований Крим. Міністерка пояснювала, що це особливо стосується сімей з дітьми.
- Згодом Ірина Верещук наголошувала, що Україна розробляє маршрути з Естонії та Латвії для депортованих українців. Тоді мовилось про шляхи повернення навіть тих українців, які не мають паспортів.
- Також міністерка розповідала, що є люди, які після примусового вивезення в Росію повернулися в Україну. Для них вже готують програму підтримки. Зокрема, для того, щоб українці знали, що тут їх чекають та допоможуть.
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