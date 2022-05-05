Вернувшимся из Украины росгвардейцам в Екатеринбурге не дали статус ветерана

Возвращающимся из Украины российским военным отказывают даже в статусе ветерана. Их руководство как всегда бросает своих солдат на произвол судьбы.

Такой отказ получили росгвардейцы в Екатеринбурге. Статус ветерана боевых действий не дали. Об этом 24 каналу сообщили источники в спецслужбах.

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Военные увольняются

В выплате денежной надбавки россиянам тоже отказали. Это двойной оклад и 53 доллара в сутки.

После этого они все вместе написали рапорт на увольнение. Отмечают, что службу продолжает только руководство.

Русские напуганы и не хотят воевать

В СМИ появляется все больше новостей о так называемых "бунтах" в российских частях. Оккупанты напуганы смелостью украинских воинов, поэтому не хотят ехать воевать.

К примеру, россияне облегчают работу ВСУ и сами уничтожают свои танки. Об этом свидетельствуют разговоры оккупантов с родственниками, которые перехватила Служба безопасности Украины. Один из солдат признался, что в его полку не осталось ни одного исправного танка. Последнюю технику он вместе с напарниками намеренно сломал. Оккупант добавил, что из его полка уехали бронированные машины и вернулись с ранеными и погибшими.

В другом перехваченном разговоре СБУ захватчики рассказывали, что подразделение россиян отказалось атаковать позиции ВСУ в Харьковской области. Их не убедили воевать даже угрозі расстрела со стороны начальства.

Россияне не хотят приходить в военкоматы. Масштабный процесс мобилизации в областях России так и не получилось запустить.

На Западе предполагают, что Путин может объявить официальную войну Украине 9 мая. Эта дата для него символична. По словам аналитиков, это позволит полноценно мобилизовать российские резервные силы. Диктатор хочет захватить весь Юг и Восток Украины.

Раздавались также опасения относительно вероятности применения ядерного оружия Россией 9 мая. Хотя, например, российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин считает, что Путин может не отважиться объявить всеобщую мобилизацию.

Важно – Российский военкомат забросали коктейлями молотова: