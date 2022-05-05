Таку відмову отримали росгвардійці в Єкатеринбурзі. Статус ветерана бойових дій їм не дали. Про це 24 каналу повідомили джерела у спецслужбах.

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Військові звільняються

У виплаті грошової надбавки росіянам теж відмовили. Це подвійний оклад та 53 долари на добу.

Після цього вони всі гуртом написали рапорт на звільнення. Зазначають, що службу продовжує лише управління.

Росіяни налякані й не хочуть воювати

У ЗМІ з'являється все більше новин про так звані "бунти" в російських частинах. Окупанти налякані сміливістю українських воїнів, тому не хочуть їхати воювати.

Наприклад, росіяни полегшують роботу ЗСУ та самі нищать свої танки. Про це свідчать розмови окупантів з родичами, які перехопила Служба безпеки України. Один із солдатів зізнався, що в його полку не залишилося жодного справного танку. Останню техніку він разом із напарниками навмисно зламав. Окупант додав, що з його полку поїхали броньовані машини і повернулися з пораненими та загиблими.

В іншій перехопленій розмові СБУ загарбники розповідали, що підрозділ росіян відмовився атакувати позиції ЗСУ на Харківщині. Їх не переконали воювати навіть погрози розстрілу з боку начальства.

Росіяни не хочуть приходити до військкоматів. Масштабного процесу мобілізації в областях Росії так і не вийшло запустити.

На Заході припускають, що Путін може оголосити офіційну війну Україні 9 травня. Ця дата для нього символічна. За словами аналітиків, це дасть змогу повноцінно мобілізувати російські резервні сили. Диктатор хоче захопити весь Південь та Схід України.

Лунали також побоювання щодо ймовірності застосування ядерної зброї Росією 9 травня. Хоча, наприклад, російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін вважає, що Путін може не наважитись оголосити загальну мобілізацію.