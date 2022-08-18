Что-то обязательно произойдет, – Пионтковский о вероятной провокации на ЗАЭС 19 августа

Оккупанты объявили неожиданный "выходной" на Запорожской атомной электростанции – крупнейшей в Европе. По всей вероятности, они готовят провокацию на 19 августа.

О том, что россияне могут устроить теракт, предупредили в разведке. Российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский предположил, что действительно что-нибудь может произойти, однако не столь глобальное. Свое мнение он выразил в эфире 24 канала.

Внимание путин на ЗАЭС ставит под угрозу существование мира, он должен быть ликвидирован, – Давидюк

Истинная цель кремля

По его словам, по факту, этим "выходным" оккупанты едва не запланировали ядерную катастрофу. Однако это сделали только в пропагандистских целях – чтобы обвинить во всем украинцев.

путин пользуется нарративами, которые звучат вокруг ЗАЭС, чтобы запугать Европу. А также, чтобы отметить страшную катастрофу, которая нависла над всем миром,

– считает публицист.

Все это нужно для того, чтобы заставить Украину немедленно прекратить огонь на всех фронтах и начать переговоры.

Эксперт также считает, что эта информационная операция россии частично успешна. Однако, как он добавил, все равно это ни к чему не приведет.

Андрей Пионтковский публицист Украина не пойдет на переговоры. Ядерную катастрофу путин устраивать не будет. Но шантаж будет увеличиваться. А завтра (19 августа – 24 канала) обязательно что-нибудь произойдет.

Публицист объяснил, что это не значит, что взорвется реактор. Однако вполне возможно, что объявят о взорванном хранилище отходов или нарушении системы охлаждения. То есть давление будет продолжаться.

Коварный мотив путина

Вместе с тем, Пионтковский считает, что у путина есть и запасной мотив.

"Он несколько дней попугает, однако когда ничего страшного не произойдет, путин объявят о том, что якобы в целях безопасности он отсоединит только станцию и присоединит ее к российским электросетям. Тогда Европа "выдохнет", а для него это будет "призом", – добавил публицист.

Ситуация на ЗАЭС обостряется

После того, как в разведке сообщили о возможных провокациях россиян, появилось сообщение, что российские оккупанты угрожают остановить работу Запорожской АЭС. В сети показали кадры, как захватчики привезли свою технику на территорию станции.

Отреагировал на ситуацию, сложившуюся на ЗАЭС, и президент Турции Реджеп Эрдоган. После разговора с Владимиром Зеленским он заявил, что не хочет повторения Чернобыля.

Чтобы предотвратить катастрофу на Запорожской АЭС, Украина требует, чтобы на атомную станцию попала миссия МАГАТЭ. Президент Владимир Зеленский заявил, что для этого нет никаких препятствий.

Полное интервью с Пионтковским: смотрите видео

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