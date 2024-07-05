"О, место освободилось": как ситуация с Теплинским скажется на оккупантах

На Юге Украины, предварительно ранили, или даже ликвидировали известного российского генерала Михаила Теплинского. Для российских военных смерть кого-то из командования не означает ничего другого, как новое свободное место.

Такое мнение 24 Каналу высказал журналист и ведущий "Ходорковский Live" Сергей Асланян, заметив, что оккупанты даже не знают своих генералов в лицо. Единственное, кому грустно из-за смерти Теплинского, это его близким.

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Как ситуация с Теплинским скажется на оккупантах

По словам Асланяна, еще из учебников истории все знают, что генерал – человек, которого все знают и который готов прикрыть всех своих подопечных. Однако дистанция в российской армии, как и в любой рабовладельческой структуре, велика, "низы не знают свои верхи". Максимум, что имеет рядовой состав, это понимание мира на уровне муравья.

Если как-то вдруг ты оказался на должности младшего лейтенанта, то считай, что тебе повезло, потому что обычно такие "светила" на землю никогда не обращают внимание,

– отметил журналист.

Именно поэтому об убитом генерале никто не знает. Те российские военные, которые есть на передовой и каждый день идут убивать украинцев, они не имеют понятия, кто их туда отправил.

Когда в России умирает генерал, это трагическое событие для членов его семьи, но прекрасный метод "оживления" внутри штаба, которое означает, что "о, место освободилось".

Восприятие смерти генерала имеет диапазон от нейтральной реакции до радостной,

– отметил Асланян.

Журналист рассказал, что на Украину напала "зона", а не страна с демократическими принципами. Каждый командир или генерал, в любом случае, будет врагом.