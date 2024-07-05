Таку думку 24 Каналу висловив журналіст і ведучий "Ходорковський Live" Сергій Асланян, зауваживши, що окупанти навіть не знають своїх генералів в лице. Єдине, кому сумно через смерть Теплинського, це його близьким.

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Як ситуація з Теплинським позначиться на окупантах

За словами Асланяна, ще з підручників історії всі знають, що генерал – людина, яку всі знають і який готовий прикрити всіх своїх підопічних. Однак дистанція в російській армії, як і в будь-які рабовласницькій структурі, велика, "низи не знають свої верхи". Максимум, що має рядовий склад, це розуміння світу на рівні мурахи.

Якщо якось раптом ти опинився на посаді молодшого лейтенанта, то вважай, що тобі пощастило, тому що зазвичай такі "світила" на землю ніколи не звертають увагу,

– зазначив журналіст.

Саме тому про вбитого генерала ніхто не знає. Ті російські військові, які є на передовій і кожного дня йдуть вбивати українців, вони не мають поняття, хто їх туди відправив.

Коли в Росії помирає генерал, це трагічна подія для членів його сім'ї, але прекрасний метод "оживлення" всередині штабу, яке означає, що "о, місце звільнилось".

Сприйняття смерті генерала має діапазон від нейтральної реакції до радісної,

– зауважив Асланян.

Журналіст розповів, що на Україну напала "зона", а не країна з демократичними принципами. Кожен командир чи генерал, в будь-якому випадку, буде ворогом.