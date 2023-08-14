Украинская разведка оценила вероятность нового "большого наступления России"

Россия дальше тщетно пытается наступать на Купянском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинская разведка отреагировала на предположение западной прессы о возможном новом "большом наступлении России".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Украина не увидит в обозримом будущем чего-то такого, с чем не готова столкнуться.

Смотрите также У Лукашенко есть аргументы: военный обозреватель оценил угрозу наступления из Беларуси

Есть ли угроза нового "большого наступления России"

Представитель Главного управления разведки вспомнил, что большое наступление России прочили этой зимой, но оно провалилось. Пока же также предполагают такую возможность.

Я скажу так: мы не увидим в обозримом будущем чего-то такого, с чем не готовы столкнуться. Совокупность многих факторов и реальная ситуация указывает на то, что Россия получает по зубам и пытается использовать все, что она имеет, чтобы замедлить наше наступление, разрушить наше внутреннее единство, доверие между Украиной и нашими партнерами,

– заявил Вадим Скибицкий.

Генерал-майор объяснил, что сейчас:

россияне хотят выиграть время, чтобы накопить оружие и восстановить боеспособность своей оккупационной армии;

задача Украины – этого не допустить, чтобы Россия ежедневно испытывала наш праведный гнев за все совершенные ими военные преступления, и уже ощущает.

"Так, нашим Силам безопасности и обороны нелегко, но у нас нет другого выхода, кроме как продолжать борьбу, и мы двигаемся вперед мудро и смело", – заверил Скибицкий.

Может ли Россия снова попытаться пойти на Киев