Вероятно, до середины июня не справимся, – Арестович о массовом оружии от США

Конгресс США проголосовал за сумму увеличения военной помощи Украине до 40 миллиардов долларов. Однако не следует ожидать, что оружие от партнеров поступит быстро. Алексей Арестович утверждает, что накопить оружие получится ближе к концу июня.

Об этом советник главы Офиса президента сообщил 24 каналу.

На тему Нас ожидают несколько сверхсложных недель, возможно, и месяцев, – Маляр

Арестович говорит, что это (голосование конгресса США – 24 канал) ускорит предоставление оружия всего на несколько недель.

Американцы заявили, что из 90 гаубиц, которые они хотели нам дать, 89 уже в Украине. "И ничего. Потому что это действительно очень маленькое количество для того размаха боевых действий, который у нас есть", – говорит он.

Нам нужно гораздо больше оружия. Я боюсь, что мы не справимся даже до середины июня. Ближе к июлю – да, уже появится (большое количество оружия – 24 канала),

– заявил Арестович.

Советник главы ОП добавил, что даже 90 гаубиц ничего не решают. Они могут только существенно помочь, но принципиально изменить правила игры – нет.

"А учитывая, что армия вообще не воюет мобильным оружием, нужен "оркестр" – оружие по всем направлениям. И не только артиллерия, танки, бронированные машины, беспилотники и прочее. Когда это будет создано, вот тогда это что-то изменит", – подчеркнул он.

Почему Арестович говорит именно о таких датах? По его словам, к этому времени может еще не поступить то количество оружия, которое позволит наступать, а лишь то, что поможет уверенно держать оборону.

Это будет означать изменение правил игры на поле боя в нашу пользу. И оружие ПВО – одно из того вида оружия, которое предоставит существенное преимущество. Нам это очень нужно, потому что враг до сих пор преобладает в воздухе,

– подытожил он.

Смотрите полное интервью с Алексеем Арестовичем:



К слову, президент США Джозеф Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Глава Офиса Президента Андрей Ермак в деталях объяснил, что именно предполагает принятие этого закона.

По его словам, закон предусматривает заключение межправительственных договоров о передаче в аренду или в долг с отсроченной оплатой за использование военного вооружения США. Сам акт рассчитан на 2022 и 2023 годы.

Украина получит высокотехнологичное оружие, поставки которого будут сопровождаться учениями бойцов Вооруженных Сил Украины. Главное, что закон позволяет президенту США не согласовывать каждый раз эту помощь с Конгрессом – это значительно ускорит получение оружия и другой помощи.

Кроме того, американский оборонно-промышленный комплекс запустит производство новой техники и оружия, что будет отвечать нашим потребностям.

Видео на тему – стало известно, что США поставляют Украину