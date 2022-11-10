Что ожидает оккупантов в случае вероятного наступления из Беларуси: ответ Генштаба

Россия обостряет ситуацию с вовлечением Беларуси в войну против Украины. В Генштабе объяснили план в случае возможного наступления.

В Генштабе подчеркнули, что наши военные будут активно обороняться, если враг вздумает повторить наступление с территории Беларуси.

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Вероятное наступление из Беларуси: план действий ВСУ

С момента пересечения государственной границы с Украиной начнется массированное огневое поражение оккупантов. Наши защитники утверждают, что в наших лесах и холмах захватчики наткнутся на неприятные сюрпризы.

Каждая дорога и тропа, леса и холмы станут для врага ловушкой или неприятным сюрпризом. Его потери будут огромными,

– говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что для обороны и отпора врага будут привлечены все возможные инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов. Также будут активно действовать подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных Сил и Ракетных войск и артиллерии.

Вступит ли Беларусь в войну

Бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес поделился мнениями о возможном наступлении на наше государство со стороны Беларуси. По его словам, белорусы не вступят в войну, потому что они не смогут ничего сделать.

Ходжес не уверен, что из Беларуси может прийти какая-то серьезная угроза. Он считает, что Лукашенко делает то, что должен, чтобы удержать некую видимость независимости.

Он убежден, что из Беларуси и дальше будут запускать ракеты и дроны, но наземного наступления не будет.

Признаков подготовки к активному вторжению в Украину со стороны Беларуси нет, убежден руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что белорусы вместе с россиянами сосредоточились возле Бреста, фактически у границы с Польшей. Там большой полигон для обучения десантных войск, где сейчас проводятся определенные маневры.

Россиян, попавших под частичную мобилизацию, перебрасывают в Беларусь. Как сообщает украинская разведка, они унижают местных военных, используя этнические характеристики. Поэтому между ними возрастает напряженность.

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