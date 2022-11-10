У Генштабі наголосили, що наші військові будуть активно оборонятися, якщо ворог надумає повторити наступ з території Білорусі.

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Імовірний наступ з Білорусі: план дій ЗСУ

З моменту перетину державного кордону з Україною почнеться масоване вогневе ураження окупантів. Наші захисники переконують, що у наших лісах та пагорбах загарбники наткнуться на неприємні сюрпризи.

Кожна дорога і стежина, ліси та пагорби стануть для ворога пасткою або неприємним сюрпризом. Його втрати будуть величезними,

– йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголошують, що для оборони та відсічі ворога буде залучено всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості та використання фугасів. Також активно діятимуть підрозділи спеціального призначення, Сухопутних військ, Повітряних Сил та Ракетних військ і артилерії.

Чи вступить Білорусь у війну

Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес поділився думками щодо можливого наступу на нашу державу з боку Білорусі. За його словами, білоруси не вступлять у війну, бо вони не зможуть нічого зробити.

Ходжес не впевнений, що з Білорусі може прийти якась серйозна загроза. Він вважає, що Лукашенко робить те, що має, щоб утримати якусь видимість незалежності.

Він переконаний, що з Білорусі і надалі будуть запускати ракети та дрони, але наземного наступу не буде.

Ознак підготовки до активного вторгнення в Україну з боку Білорусі немає. Переконаний керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зазначив, що білоруси разом з росіянами зосередилися біля Бреста, фактично біля кордону з Польщею. Там є великий полігон для навчання десантних військ, де зараз проводяться певні маневри.

Росіян, які потрапили під часткову мобілізацію, перекидають до Білорусі. Як повідомляє українська розвідка, вони принижують місцевих військових, використовуючи етнічні характеристики. Через це між ними зростає напруженість.

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