Вероятность в 90%, – Фурса предположил, когда запустят "Северный поток-2"

"Северный поток-2" в 2021 году не запустили, несмотря на все старания России. Однако удержать эти позиции и в 2022 году Украине вряд ли удастся. Вероятность того, что газопровод заработает – 90%.

Такое мнение высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он считает, что в этой ситуации от Украины мало зависит.

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"Вероятнее всего, "Северный поток-2" запустят. Это может произойти во втором полугодии (2022 года – 24 канал), однако есть вероятность в 90%, что это произойдет", – заверил инвестиционный банкир.

Что не так сделала Украина

По его словам, когда Украина разрушала реформу корпоративного управления в "Нафтогазе" – это тоже повлияло на "Северный поток-2". Речь идет об увольнении Андрея Коболева.

Мы не оставили шансов, чтобы США отстаивали наши интересы в энергетике. В том числе и поэтому американцы не ввели санкции (против газопровода – 24 канал),

– заверил Фурса.

Фурса о "Северном потоке-2" и прогноз на 2022 год: смотрите видео

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