Надо готовиться, – Жданов оценил вероятность нападения Беларуси на Львов

Мэр Львова Андрей Садовый сообщал, что город готовится к возможному нападению со стороны Беларуси. Дело в том, что ситуация совсем непредсказуема.

Однако военный эксперт Олег Жданов считает, что угрозы для Львова напрямую нет. Об этом он сказал 24 каналу.

Внимание Лукашенко не хочет вступать в войну против Украины: к чему стремится белорусский диктатор

По его словам, Львов не находится на передовой линии фронта, а на втором эшелоне. Поэтому пока волноваться не о чем.

Он считает, что сейчас самая большая опасность именно для Севера Украины. В частности, для Ровненской и Волынской областей.

Однако сейчас, учитывая ситуацию вокруг Украины, стоит укомплектовать территориальную оборону, вооружить, научить, заготовить инженерные сооружения. Надо готовиться. К сожалению, мы страна, которая фактически находится в состоянии войны,

– сказал Жданов.

Мэр Львова провел совещание. В ходе него обсудили возможную эскалацию со стороны Беларуси. Андрей Садовый подчеркнул, что ситуация на границе между Украиной и Беларусью непредсказуема. И это, по его словам, является причиной наибольшей угрозы.

Напомним, что вблизи границ с Украиной Беларусь сосредоточила 7 батальонов. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Он отметил, что присутствие военных сковывает ВСУ. Более того, это не позволяет отправить на Восток достаточное количество украинских бойцов.

Внимание – Львов готовится к нападению из Беларуси: смотрите видео