Надо готовиться, – Жданов оценил вероятность нападения Беларуси на Львов
Мэр Львова Андрей Садовый сообщал, что город готовится к возможному нападению со стороны Беларуси. Дело в том, что ситуация совсем непредсказуема.
Однако военный эксперт Олег Жданов считает, что угрозы для Львова напрямую нет. Об этом он сказал 24 каналу.
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По его словам, Львов не находится на передовой линии фронта, а на втором эшелоне. Поэтому пока волноваться не о чем.
Он считает, что сейчас самая большая опасность именно для Севера Украины. В частности, для Ровненской и Волынской областей.
Однако сейчас, учитывая ситуацию вокруг Украины, стоит укомплектовать территориальную оборону, вооружить, научить, заготовить инженерные сооружения. Надо готовиться. К сожалению, мы страна, которая фактически находится в состоянии войны,
– сказал Жданов.
Напомним, что вблизи границ с Украиной Беларусь сосредоточила 7 батальонов. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
Он отметил, что присутствие военных сковывает ВСУ. Более того, это не позволяет отправить на Восток достаточное количество украинских бойцов.