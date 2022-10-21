Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он также отметил, что пока там у власти такой персонаж, как Лукашенко, а также пока идет война между Россией и Украиной – Беларусь воюет именно на стороне россиян.
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"Но, если рассуждать, сможет ли сейчас Россия использовать Беларусь для вторжения на нашу территорию – на данный момент мы этого не видим", – говорит Коваленко.
Подробно об угрозе со стороны Беларуси: смотрите видео
По его словам, в первую очередь следует обратить внимание на количество белорусской армии и ее размещение. Сейчас мы можем наблюдать за тем, как на территорию Беларуси, российские оккупанты отправляют около 9 тысяч своих военных.
Но очень тяжело этих людей назвать военными – частично мобилизованные, так называемые "чмобики". Они не являются профессиональными военными, а также – их количество, оно не соответствует штатной комплектации батальоно-тактической группы,
– добавляет специалист.
Так, сейчас начала появляться информация, что россияне вместе с частично мобилизованными – посылают в Беларусь и боеприпасы с Дальнего Востока. Но это количество не соразмерно с тем количеством техники и боеприпасов, которые вывозятся с территории Беларуси для России.
Какова угроза наступления со стороны Беларуси
- 20 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что угроза наступления из Беларуси растет. Однако направление наступления может сместиться на Запад белорусско-украинской границы. Таким образом, враг может попытаться перерезать основные логистические артерии поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров.
- Впрочем, советник главы ОП Алексей Арестович убежден, если оккупанты пойдут в наступление из Беларуси на Запад, то есть в направлении Волыни, то это продлится около 18 дней. Арестович заверил, что россияне потерпят неудачу.
- В октябре в Беларуси была замечена переброска белорусской техники с тактическим знаком двойка в треугольнике. При этом ранее фиксировали переброску военной техники Беларуси в направлении страны-агрессора.
- Командование Объединенных сил ВСУ считает, что угроза из Беларуси может возрасти весной. В ООС отметили, что до конца года враг не сможет накопить достаточно сил и средств для повторного наступления, поэтому ситуация на северных границах нашей страны должна остаться стабильной.