Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він також зазначив, що допоки там при владі такий персонаж, як Лукашенко, а також поки триває війна між Росією та Україною – Білорусь воює саме на боці росіян.

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"Але, якщо міркувати, чи зможе зараз Росія використати Білорусь для вторгнення на нашу територію – наразі ми цього не бачимо", – каже Коваленко.

Детально про загрозу з боку Білорусі: дивіться відео

За його словами, в перші чергу, слід звернути увагу на кількість білоруської армії та її розміщення. Зараз ми можемо спостерігати за тим, як на територію Білорусі, російські окупанти відправляють близько 9 тисяч своїх військових.

Але дуже важко цих людей назвати військовими – це частково мобілізовані, так звані "чмобіки". Вони не є професійними військовими, а також – їх кількість, вона не відповідає штатній комплектації батальйоно-тактичної групи,

– додає фахівець.

Так, зараз почала з'являтися інформація, що росіяни разом із частково мобілізованими надсилають до Білорусі й боєприпаси з далекого сходу. Але ця кількість не є співмірною із тією кількістю техніки та боєприпасів, яку вивозять з території Білорусі для Росії.

Якою є загроза наступу з боку Білорусі