Вероятность нападения России на Украину сегодня выше, чем вчера, — Солох

17 февраля 2022 , 14:51
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Источник:

PAP

Глава Бюро нацбезопасности Польши заявил, что вероятность нападения Кремля на Украину сейчас выше, чем буквально 16 февраля. Также политик предположил, каким может быть новое нападение России.

Соответствующее заявление Павел Солох сделал 17 февраля местным СМИ. Солох вспомнил и о новых данных американской разведки.

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Польский политик заявил, что угроза эскалации выше, чем 16 февраля

Отчеты последних часов вызывают беспокойство. Вероятность российского нападения на Украину сегодня (речь идет о 17 февраля – 24 канал) выше, чем вчера (речь идет о 16 февраля – 24 канал),
– говорится в сообщении.

Павел Солох вспомнил заявление США об увеличении российских войск на 7 тысяч военных.

"Западные источники говорят, что их больше, а не меньше", – пояснил Солох.

Глава Бюро нацбезопасности Польши относительно того, каким может быть нападение, сказал: "Может повторить в общих чертах информацию, которая допускает самый радикальный и опасный вариант, что массовая, кровавая атака будет предшествовать ракетным ударам, и позже может произойти вторжение российских войск в Украину".

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Автор: Діана Квасневська