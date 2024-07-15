Была вероятность пусков ракет: в Киеве и в ряде областей объявляли тревогу
Вечером 15 июля мониторы сообщали, что в небо взлетели российские бомбардировщики Ту-95МС. Там отмечалось, что определенные действия указывают на тренировки с имитационными пусками ракет.
Впрочем, отмечали, что не исключены реальные пуски. На территории некоторых областей объявляли воздушную тревогу. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.
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В Днепропетровской области предупредили о ракетной опасности. В регионах объявили отбой воздушной тревоги, кроме Донецкой, Запорожской и Харьковской областей. Осуществлена передислокация 1х Ту-95МС с авиабазы "Оленья" на "Энгельс-2", Саратовская область "20:50 посадка 1х Ту-95МС", – писали в мониторинговом канале. Обычная передислокация или с целью зарядки Х-101 – неизвестно. Мониторинговые каналы пишут о крылатых ракетах в Ахтырском районе Сумщины курсом на Полтавщину, Миргородский район. Через 4 минуты отметили о работе РСЗО по границе. "Случайно идентифицировано как крылатые ракеты", – добавили там. Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Черниговская, Херсонская и Николаевская области – воздушная тревога. 2х борта находятся на Юге Саратовской области в потенциальной зоне пуска КР Х-101.
В Днепропетровской области предупредили о ракетной опасности.
В регионах объявили отбой воздушной тревоги, кроме Донецкой, Запорожской и Харьковской областей.
Осуществлена передислокация 1х Ту-95МС с авиабазы "Оленья" на "Энгельс-2", Саратовская область
"20:50 посадка 1х Ту-95МС", – писали в мониторинговом канале.
Обычная передислокация или с целью зарядки Х-101 – неизвестно.
Мониторинговые каналы пишут о крылатых ракетах в Ахтырском районе Сумщины курсом на Полтавщину, Миргородский район.
Через 4 минуты отметили о работе РСЗО по границе. "Случайно идентифицировано как крылатые ракеты", – добавили там.
Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Черниговская, Херсонская и Николаевская области – воздушная тревога.
2х борта находятся на Юге Саратовской области в потенциальной зоне пуска КР Х-101.