Была вероятность пусков ракет: в Киеве и в ряде областей объявляли тревогу

Вечером 15 июля мониторы сообщали, что в небо взлетели российские бомбардировщики Ту-95МС. Там отмечалось, что определенные действия указывают на тренировки с имитационными пусками ракет.

Впрочем, отмечали, что не исключены реальные пуски. На территории некоторых областей объявляли воздушную тревогу. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

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